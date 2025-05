Bsc cerca riscatto contro Palfinger Reggio Emilia nonostante assenze e difficoltà

Reduce da quattro sconfitte consecutive (contro Nettuno e Parma), il Bsc proverà a tornare alla vittoria contro la squadra che occupa al momento l’ultimo posto della classifica, seppur con diversi problemi di formazione, la Palfinger Reggio Emilia. L’ennesima trasferta stagionale per il nove di Enrico Vecchi (i match in programma alle 16 e alle 20) si prospetta complicata: oltre all’addio definitivo di Funzione, non ci saranno Luciani ancora ai box per infortunio e Ambrosino per motivi personali. In campo dovrebbe esserci l’esterno Brandon Mcilwain, rientrato dopo il viaggio lampo negli Stati Uniti. "E’ la quarta trasferta di fila che affrontiamo e devo dire che ne stiamo risentendo – ha detto il manager Enrico Vecchi, squalificato in Gara 1 – siamo stanchi, non è sempre facile giocare due partite consecutive il sabato. Veniamo da un periodo non positivo anche a causa di infortuni e assenze, ma il morale rimane alto. A Nettuno non abbiamo giocato male, sono state due partite in cui abbiamo combattuto fino alla fine". Formazione dunque da riscrivere: Lopez sarà il catcher, in prima si accomoderà Marucci, Sellaroli in seconda, Aloma in terza e Antonia interbase. All’esterno McIlwain, Giordani e Isenia. Battitore designato sarà Ludovisi. Sul monte di lancio oggi toccherà a Sireus mentre stasera toccherà a Prins. Pronti comunque sul monte di lancio anche Artitzu e Giacalone nella sfida riservata ai pitcher di scuola italiana. Sotto i riflettori, sono abili e arruolati anche Rodrigue e Isenia. Non si esclude che possa tornare operativo anche Martinus: il giovane nativo di Curacao ha smaltito il problema all’avambraccio e tornerà nella rotazione dei biancorossi. Il Reggio Emilia proverà comunque a interrompere la serie di sei sconfitte consecutive ma saranno ancora fuori Alfinito, Robles e Acosta. "La situazione è la stessa della settimana scorsa – ha detto il manager Claudio Biagini – Faini sembra recuperato, mentre la rotazione dei lanciatori è confermata: in Gara 1 ci affideremo a Zanchi, in gara 2 toccherà a Madan".