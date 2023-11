Caccia a un pass per la Coppa Italia: "Questa Omag può e deve crederci"

Gara molto importante per la classifica, ma altrettanto importante ai fini della Coppa Italia di A2 volley femminile, quella di domani a Mondovì per la Omag Mt San Giovanni. Restano solo 3 giornate a disposizione per stabilire le 4 squadre che accederanno ai quarti della Coppa nazionale e Saguatti e compagne, scese al quarto posto (ultimo posto utile per accedervi), dovranno guardarsi le spalle proprio da Mondovì che insegue a 5 punti di distanza. Tra le avversarie ci saranno anche due grandi ex, ancora nel cuore dei tifosi marignanesi, quali Clara Decortes e Salimatou Coulibaly. Fischio d’inizio domenica 12 novembre alle 17 al Palamanera di Mondovì.

Coach Matteo Bertini, come sta la squadra dopo la sconfitta con Macerata in casa?

"Siamo ancora più convinti delle nostre potenzialità perché per un set e mezzo abbiamo tenuto testa alle quotate avversarie e potevamo anche vincere il secondo set".

Arriva, dunque, uno scontro diretto con un’altra avversaria molto pericolosa.

"Mondovì è un outsider molto insidiosa con attaccanti molto valide come Decortes e Grigolo che hanno nelle mani i punti per farci male".

Circa 30 errori tra battute ed attacchi fuori a carico di San Giovanni domenica scorsa hanno fatto la differenza.

"Noi siamo molto giovani e purtroppo abbiamo picchi di bel gioco e grande entusiasmo con cali di tensione e scoramento che dobbiamo assolutamente evitare per raggiungere quell’equilibrio che porta a grandi risultati".

Proprio per questo l’assenza dell’esperta capitan Saguatti potrebbe farsi sentire, quando rientrerà?

"Credo che potrebbe tornare ai primi di dicembre forse, la prossima settimana riprenderà gli allenamenti col pallone ma ci vorrà tempo ancora. Lei e Ortolani sono le più esperte in un gruppo giovane".

Ma Saguatti sarà l’unica a non scendere in campo, il resto del gruppo è a disposizione?

"Stiamo superando gli ultimi acciacchi grazie a questa settimana di lavoro ed allenamenti in continuità".

Mondovì presenta tante novità in organico: le schiacciatrici Lux, Coulibaly e Marengo, le palleggiatrici Allasia e Manig, i liberi Tellone e Lapini, e la centrale Farina, mentre le confermate sono Decortes, Pizzolato, Grigolo e Riparbelli. San Giovanni partirà con Turco in regia e Ortoli a chiudere la diagonale, Parini e Consoli al centro, Nardo e Pecorari in posto 4 e Caforio libero. Mondovì schiererà Allasia in palleggio e Decortes opposto, Grigolo e Lux le bande, Farina e Riparbelli al centro e Tellone libero.

