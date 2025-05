Cadette di Atletica Estense brillano nella finale regionale a Castelfranco Emilia

Bella prova collettiva delle Cadette di Atletica Estense nella finale regionale a squadre riservate alle migliori quindici società della regione a valle della fase di qualificazione prevista dal 1° aprile all’11 maggio scorso. Le Under 15 della formazione ferrarese si confermano nella finale di Castelfranco Emilia solide e motivate come nella prima fase, raccogliendo numerosi primati personali e piazzamenti importanti in particolare nello sprint con Noemi Battaglia, che “straccia” i suoi personali negli 80 metri corsi in 10”64 e negli 80 metri con ostacoli chiusi in 13”42, che la portano in vetta alla graduatoria provinciale 2025 della categoria in entrambe le gare. Brava sprinter ma soprattutto ottima saltatrice in lungo è Agata Mazzini, che si migliora atterrando a 5,26 metri che le varrà il quinto posto nella competizione; podio sfiorato come per Alice Maria Toselli che si migliora nel lancio del disco fino a 23,08 metri.

Spinta positiva che coinvolge nei 300 metri ad ostacoli Francesca Campagnoli, che “lima” un decimo al suo personale chiudendo in 48”70.

Molto bene le altre compagne, con Nina Rossi nei lanci, Anna Bruttomesso e Anna Di Giusto nel mezzofondo. Si conquistano il terzo gradino del podio le staffettiste della 4x100, con una prova di qualità senza sbavature Nora Gardellini, Aurora Marmini, Sofia Poltronieri e Sofia Cavallina che lottano nella serie delle migliori staffette accreditate dallo sparo dello starter ed agguantano la medaglia di bronzo negli ultimi passi.

Nella classifica finale la formazione ferraresi si conferma a ridosso della decima posizione che aveva dopo la fase di qualifica.

re. fe.