Calcio a 5, a Roma una Potenza Picena motivata. Si cerca il riscatto dopo il ko a Reggio Emilia

"C’è tanta voglia di giocare a Roma una grande partita dopo la deludente prestazione a Reggio Emilia; ecco, desidero vedere nella capitale il contrario di quanto visto nell’ultima gara". È quanto chiede Nikinha, allenatore della Kappabi Futsal Potenza Picena in campo alle 16 di oggi al PalaAnselmi dove affronterà la Real Fabrica di Roma per il campionato di A2. C’è quindi un forte desiderio di riscattare quel passo falso che ha impedito ai potentini di strappare il pass per le finals di Coppa Italia. Ma adesso c’è da voltare pagina e concentrarsi sul match di campionato. "Si giocherà – avverte il tecnico dei potentini – su un campo molto caldo, per di più loro avranno il morale alto dopo la vittoria contro il Grosseto". Ma è chiaro che non mancano le motivazioni nei giocatori che vogliono riprendere il bel cammino. In testa c’è Unicusano Ternana con 25 punti, la Kappabi Futsal ne ha 8 di meno ed è quinta mentre i capitolini ne hanno 10. Ciò per dire che la formazione di Potenza Picena sta disputando una bella stagione.