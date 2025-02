Calcio a 5

Turno casalingo per l’OR Reggio Emilia (33), che alle 17 riceve i brianzoli dell’Energy Saving Futsal (12) nella quarta giornata di ritorno di Serie A2. Duplice l’obiettivo dei granata: mantenere il vantaggio sulle rivali per il vertice (l’MGM 2000 è a 5 lunghezze, il Cornedo a 7) e confermarsi sempre vittoriosa davanti al pubblico dell’Arena Sport. Attenzione agli ospiti, che nell’ultimo turno hanno fatto soffrire la MGM e all’andata ressero l’urto nel primo tempo prima di arrendersi 6-3. Mister Margini recupera Homsi, che ha scontato la squalifica.

In Serie B cercano riscatto le due reggiane, ma il calendario è ostile: il Bagnolo (18) gioca in casa alle 15 contro i bolognesi del Villafontana (30), secondi della classe, mentre la Real Casalgrandese (18) fa visita al Boca Livorno (24), terzo. Entrambe le nostre rappresentanti hanno 3 lunghezze di vantaggio sui playout e non possono permettersi di mollare la presa.

In Serie C1, sempre alle 15, va in scena il derby, con un Futsal Guastalla (19, nella foto Alexis Robledo) che vuole sfruttare al meglio il fattore campo per rilanciarsi dopo il netto stop con la capolista Pro Patria rispondendo al Futsal Shqiponja (22), che ha effettuato il sorpasso in classifica.

In C2, infine, trasferta sul campo della battistrada Montale (32), alle 20,30, per gli Original Celtic Bhoys (20), terzi della classe; alle 15,30 giocano in campo avverso anche i Phoenix Cavriago (16), opposti all’Emila Futsal Academy (17).