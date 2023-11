Calcio a 5. Altro derby per la Vigor. Atletico in trasferta

Tornata a smuovere la classifica in Emilia Romagna contro il Balca Poggese, la Vigor Fucecchio proverà ora a ritrovare quella vittoria che manca ormai dallo scorso 21 ottobre quando i neroverdi regolarono 5-3 nel proprio palazzetto i pratesi dell’Arpi Nova. Bene, domani alle 15 proprio sul campo amico capitan Grancioli e compagni si troveranno di fronte un altro derby, contro l’ostica Mattagnanese. Il team di Borgo San Lorenzo finora ha perso una sola volta, ma ha comunque appena 2 punti di vantaggio sul team di Poli. Scendendo in C2, la capolista Atletico Fucecchio cerca riscatto stasera alle 21.30 a Montemurlo contro il Chiesanuova, avversario non certo irresistibili che stazione al quart’ultimo posto. Alla stessa ora al “Cecchi“ di Limite sull’Arno, invece, il Limite e Capraia riceve il No Sense Prato, in uno scontro diretto.