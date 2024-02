Calcio a 5. Annata sfortunata per il Prato

Non è un’annata fortunata per il Prato Calcio a 5, né in campo maschile né in quello femminile. Una stagione contraddistinta in entrambi i casi da problemi di classifica ma soprattutto dalle sconfitte subite di misura. Domenica al Pala Kobilica è maturata l’ultima della serie, con le ragazze guidate da Nicola Giannattasio battute per 2-1 dal concorrente diretto Eventi Futsal. Un kappaò pesante, il terzo consecutivo, che ha fatto scivolare le biancazzurre in fondo alla graduatoria del girone B della serie B, dove si trovano a quota 15 punti. Questa la formazione schierata in questa occasione dal Prato Calcio a 5: Paoletti, Giovannini, Betti, Pili, Squassina, Durante, Pili, Bazzini, Bardazzi, Grancia, Innocenti, Borghesi. L’unica rete è stata messa a segno da Innocenti. Domenica le biancazzurre sono attese da uno scontro diretto per la salvezza in casa del Vis Fondi. Stesso discorso sabato in campo maschile: il Prato Calcio a 5 tornerà a giocare sfidando l’Atlante Grosseto con cui divide l’ultima piazza della serie A2 girone B.

M.M.