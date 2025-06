Calcio a 5. Cus Macerata premiato per l’impiego di giovani

Squadra fatta in casa e squadra di giovani quella del Cus Macerata, lo abbiamo più volte rimarcato e adesso è anche arrivato il premio federale. La Divisione Calcio a5 infatti ha reso noto l’elenco delle società del futsal nazionale più virtuose nell’impiego dei baby e in serie B il Cus è risultato al 7°posto. Un piazzamento che nobilita la filosofia della polisportiva e che ha fruttato pure 2500 euro da parte della FIGC. In serie B tra i sodalizi marchigiani vi è rientrato anche il Cus Ancona, ma forse nessuno come i maceratesi ha davvero impiegato i ragazzi da protagonisti e non da "comparse". In pianta stabile infatti sono stati inseriti tra i grandi il 2006 Filippo Pascucci, i 2007 Tommaso Parrino e Samuele Bellesi più il 2008 Andrea Molinari (da menzionare anche alcune presenze del 2006 Nicolò Fraticelli). Eccezion fatta per il portiere, il Cus Macerata ha disputato il campionato di B con tutti elementi prodotti dalla sua Scuola Calcio a5, una rarità soprattutto più si sale di categoria e più la concorrenza vanta risorse economiche importanti. Quindi un plauso a Michele Zampolini, allenatore del gruppo di serie B che ha saputo centrare la salvezza, nonché responsabile del vivaio.

Andrea Scoppa