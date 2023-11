CALCIO A 5. Falconara non si ferma:. Pelletterie ko

falconara

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pirro, Pesaresi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti

PELLETTERIE: Romeo, Gomez, Queiroz, Brandolini, Hannula, Luotonen, Maione, Aterini, Pasos, Teggi, Diodato, Bianchi. All. Presto

Arbitri: Rutolo (Chieti), Minardi (Cosenza); crono: Paverani (Roma 2)

Reti: pt 9’55’’ aut. Pasos (F), 12’ Boutimah (F); st 3’35’’ Boutimah (F), 13’43’’ Maione (P)

Note: pt 6’40’’ Elpidio (F) calcia sul palo il rigore; amm. Elpidio

Altra vittoria dello Stilcasa Costruzioni Falconara che archivia la pratica Pelletterie e continua a navigare nelle prime posizioni della serie a femminile di futsal. Al PalaBadiali Ferrara e compagne superano le toscane 3-1, grazie ad un’autorete e alla doppietta di Boutimah. Sponda ospite la rete di Maione nel finale che, tuttavia, non sortisce gli effetti sperati per ordire la rimonta. Dopo un paio di minuti di studio, nella prima frazione, le Citizens prendono presto le redini del match e costruiscono occasioni in serie. Kubaszek si conquista un calcio di rigore, Elpidio conclude e spiazza Romeo ma la palla centra il legno. Bastano pochi istanti all’ex Pescara per riscattarsi, propiziando la parabola deviata da Pasos in fondo alla sua porta. Sbloccato il risultato, le ragazze di Domenichetti premono e raddoppiano con una giocatona di Boutimah: la marchigiana compie una magia in banda e si beve l’avversaria, quindi davanti al portiere non le lascia scampo. È la stessa Boutimah, in rovesciata, ad inizio secondo round ad allungare le marcature. Nel finale il gol di Maione dopo un palo di Queiroz. Il Falconara sale a quota 16 punti al terzo posto della graduatoria. Prossimo appuntamento domenica alle 19.30 in trasferta contro il Vip.

Giacomo Giampieri