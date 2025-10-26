Calcio a 5 femminile. Il salto di Margherita: da Cingoli a Falconara

Nello sport, come nella vita, i sogni possono avverarsi. Sognava di giocare in A di calcio a 5 Margherita Meschini e adesso il suo sogno si è avverato: per la prima volta è stata tra le convocate dell’Okasa Falconara campione d’Italia, che al PalaRoma di Montesilvano ha vinto 6-1 la sfida contro la squadra locale. E pensare che Margherita, tifosa della squadra falconarese, solo quattro mesi fa era da spettatrice sugli spalti del palasport Giovanni Paolo II di Pescara, per assistere alla finale scudetto vinta dalla squadra marchigiana di cui ora fa parte. Appena sedicenne Margherita, che vive con la famiglia a Troviggiano di Cingoli, si è messa in evidenza da pivot della compagine Under 15 del Grottaccia, il sodalizio in intensa attività nella frazione vicina alla residenza della giovane. Col Grottaccia ha disputato le ultime due stagioni, facendosi apprezzare per le spiccate doti che hanno propiziato il trasferimento all’Okasa Falconara. "Per Margherita – ha sottolineato Tiziano Cimini dirigente del Grottaccia – si è avverato un sogno, tale anche per la società che con partecipe emozione ha condiviso la gioia di Margherita".

Gianfilippo Centanni