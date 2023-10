Calcio a 5 femminile. Falconara più forte delle ex. Che vittoria con Montesilvano

falconara

4

montesilvano

2

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Pirro, Pandolfi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti

GTM MONTESILVANO: Dibiase, Coppari, Manieri, Taty, Dal‘Maz, D‘Incecco, Rozo, Belli, Borges, Verzulli, Valendino, Ricottini. All. Morgado

Arbitri: Pezzuto (Lecce), Campanella (Venosa); crono: Sgueglia (Finale Emilia)

Reti: pt 13‘52‘‘ Praticò (F), 18‘21‘x Rozo (M), st 0‘52‘‘ Pereira (F), 15‘ Sestari (F), 17‘ Manieri (M), 18‘04‘‘ Ferrara (F)

Note: ammonita Taty

Città di Falconara da impazzire: 4-2 al Montesilvano delle grandi ex, Taty, Dibiase, Pato e Rozo, e vittoria pazzesca nella sfida di cartello della quinta giornata di serie A femminile. Decide la partita un gol, a proposito di ex, del portiere Ana Carolina Sestari, una vita in Abruzzo e oggi chiamata a difendere i pali della porta falconarese. Dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni le ragazze di Domenichetti approcciano forte alla gara e passano al 14‘ con Praticò. Il pareggio viene dai piedi di Rozo, sul finire di primo tempo. Nella ripresa Isa Pereira riporta avanti le Citizens, che poi allungano nel momento clou con un tiro dalla distanza di Sestari mentre Montesilvano attacca a cinque. Manieri accorcia le distanze, poi nel finale ci pensa capitan Ferrara con un‘altra parabola meravigliosa dalla sua metà campo ad inchiodare il 4-2. Il PalaBadiali esulta forte e le falchette salgono così al quarto posto in graduatoria. Prossimo appuntamento, domenica alle 15.30, in trasferta contro il fanalino di coda della graduatoria Lamezia.

La classifica dopo le prime cinque giornate: Bitonto 15, Molfetta e TikiTaka Francavilla 13, Falconara 10, Lazio e Vip 9, Montesilvano 7, Kick Off 6, Audace Verona e Atletico Foligno 3, Pelletterie e Lamezia 0.

Giacomo Giampieri