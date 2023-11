Calcio a 5 femminile. Foligno resiste solo un tempo poi. Falconara dilaga

Falconara

8

Foligno

1

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Pereira, Ferrara, Elpidio, Boutimah, Brugnoni, Soldevilla, Praticò, Pirro, Pesaresi, Pandolfi, Kubaszek. All. Domenichetti.

ATLETICO FOLIGNO: Proietti, Narcisi, Bisognin, Harakawa, Pellegrino, Cecconi, Santi, Paggi, Magnini, Corboli, Di Martino, Mercuri. All. Battistone.

Arbitri: Iannuzzi (Roma 1), Moro (Latina); crono: Serfilippi (Pesaro).

Reti: 3’25’’ pt Boutimah (S), 5’29’’ Pereira (S), 17’06’’ Pellegrino (A), 17’28’’ Ferrara (S); 0’56’’ st Praticò (S), 9’56’’ aut. Di Martino (S), 12’09’’ Soldevilla (S), 12’50’’ aut. Di Martino (S), 16’24’’ Elpidio (S).

Larga vittoria dello Stilcasa Costruzioni Falconara al cospetto di un Atletico Foligno che ci crede per un tempo, poi cede nella ripresa. Finisce 8-1 al PalaBadiali al termine di un pomeriggio molto partecipato sugli spalti, considerata la nutrita presenza di giovani delle scuole falconaresi invitati dal main partner Andi Celaj per dire basta alla violenza sulle donne. Le Citizens ci mettono quattro minuti per sbloccare la sfida e lo fanno con la fermana Boutimah, abile a sfruttare l’incertezza tra Proietti e Harakawa. Il raddoppio è nella combinazione Praticò-Pereira, con quest’ultima che realizza di mancino in diagonale. Le umbre si assestano e riaprono i giochi al 17’ con il colpo di testa di Pellegrino e addirittura rischiano il pari con Bisognin, ma Sestari cala la paratona. Ci pensa Ferrara, quindi, ad irrobustire il punteggio prima della pausa. Nella ripresa, invece, le ragazze di Domenichetti allungano in maniera decisa con Praticò, Soldevilla, Elpidio e le due sfortunate autoreti di Di Martino. Falconara sale a 20 punti e conferma la terza piazza in serie A femminile di futsal. Nel prossimo weekend la pausa per le Nazionali. Le falchette torneranno a giocare il 10 dicembre, alle 17, in trasferta contro Molfetta.

Giacomo Giampieri