Calcio a 5 femminile. Kick Off, un mese senza successi e crisi vera. Dopo il quarto ko di fila la classifica preoccupa

SAN DONATO (Milano)

Riccardo Russo e le sue ragazze della Kick Off non sono ancora riusciti a invertire la rotta. La formazione di Calcio a 5 di San Donato non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Mancano i risultati, i gol subiti sono tanti e la posizione in classifica è allarmante. Domenica, contro il Pelletterie, è arrivata l’ennesima sconfitta per 2 a 1. Dopo l’illusorio e iniziale vantaggio, a firma di Lanziloti, sono state le avversarie a portare a casa match e vittoria grazie alla doppietta di Gomez.

Per le lombarde si tratta del quarto k.o di fila: per trovare una vittoria bisogna andare alla quinta giornata (adesso siamo alla decima) del 29 ottobre, quando la Kick Off vinse per 3 a 1 contro il Royal Lamezia. Le All Blacks sono ora in piena zona retrocessione, quartultime ferme a 6 punti, ma, fortunatamente, a sole due distanza dall’ottavo posto (dell’Audace Verona), che significherebbe salvezza. È ancora presto e il campionato è lungo, ma la squadra deve dare dei segnali e reagire.

Fortunatamente, ci saranno un po’ di giorni a disposizione per recuperare mentalmente e fisicamente. La prossima giornata di campionato è infatti prevista per il 10 dicembre per via della pausa per gli impegni della Nazionale. Tanto sarà il lavoro di "ricostruzione" che dovrà fare il tecnico Russo, soprattutto in difesa. I gol subiti dal club sono stati, infatti, 28, contro i 14 fatti. Non ci saranno nemmeno tutte le giocatrici, visto che il coach delle azzurre, Francesca Salvatore ha convocato quattro All Blacks: Vanelli, Ghilardi, Bovo e polloni. La Nazionale italiana giocherà in amichevole contro lo Spagna, il 5 e 6 dicembre.

Se la prima squadra fatica, buone notizie arrivano, invece, dall’Under 19. La formazione lombarda, nel match di ritorno di Coppa Italia si è imposta sul Saint Pierre con il risultato di 8 a 1. A firmare il roboante successo i quattro gol di Valentina Teani, la tripletta di Ghilardi e la rete Calderone, mentre è di Di Vittori l’unico squillo delle locali. Le all blacks raggiungono in classifica l’Aosta, avversaria con cui si scontreranno il 2 dicembre per il primato del mini-raggruppamento.

Giuliana Lorenzo