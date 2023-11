Calcio a 5 femminile. Prato, finalmente il debutto in casa La squadra femminile del Prato Calcio a 5 gioca la sua prima gara casalinga stagionale contro il Vis Fondi, squadra con cui condivide il penultimo posto in classifica. Una partita delicata, da vincere a tutti i costi per bagnare il debutto casalingo con il primo sigillo di questa stagione.