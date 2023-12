Calcio a 5 femminile. San Donato cade ancora, quinto ko di fila

Il copione è sempre lo stesso: la Kick Off, formazione di calcio a 5 femminile di San Donato, non riesce più a trovare la via della vittoria. Sabato, nell’anticipo della decima giornata, è arrivato l’ennesimo schiaffo di una stagione per ora più in salita che altro. Le lombarde, a Fiano Romano, sono state sconfitte per 6 a 3 dalla Lazio. Le padrone di casa scappano subito sul 3 a 0 in appena due minuti. Prima, le All Blacks vengono punite da una doppietta di Matijevic e poi arriva l’autorete di Bartolini. La squadra, guidata da Riccardo Russo non si dà per vinta, recuperando prima dell’intervallo con Vanelli, Spadano e Lanziloti. L’incantesimo dura poco e sono le biancocelesti a riprendere in mano le redini del match. Una scatenata Matijevic, prima del secondo tempo, realizza altri due gol (l’ultimo dei quali sul tiro libero assegnato per il doppio giallo a Lanziloti). Nella ripresa poco o nulla da fare per la Kick Off che subisce il definitivo 6 a 3 dopo la rete di Taina Santos.

Per le sandonatesi si tratta della quinta sconfitta consecutiva: per trovare una vittoria bisogna andare alla quinta giornata e alla vittoria per 3 a 1 contro Lamezia. Il bilancio parla di otto sconfitte e due successi. La compagine milanese è ottava a quota sei punti nelle retrovie della classifica e in piena zona retrocessione insieme ad Atletico Foligno, Lamezia e Pelletterie. Non va meglio nemmeno guardando un po’ di dati, con 17 reti fatte e 34 subite. Nemmeno i giorni di pausa, per gli impegni delle Nazionali, sono serviti a uscire dalla crisi. Domenica le lombarde proveranno a dare qualche segnale nel match in programma contro il Molfetta. Sul delicato momento coach Russo ha spiegato: "Stiamo dedicando grande impegno a vari aspetti, con un focus particolare su quello competitivo. L’obiettivo è un costante miglioramento, puntando ad enfatizzare l’eccezionale individualità che caratterizza la nostra squadra, in cui crediamo fortemente".