Calcio a 5 femminile, serie A: perso il doppio vantaggio. Città di Falconara, finisce 2-2

VIP

2

CITTÀ DI FALCONARA

2

VIP: Carturan, Fernandez, Balardin, Jimenez, Troiano, Maddalena, Capuano, Bernardelle, Salvador, Valenzano, De Sarro. All. Giorgi.

FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Spinsanti, Praticò, Pesaresi, Pandolfi, Scocchera, Brugnoni. All. Domenichetti.

Reti: Boutimah (F), Elpidio (F), Salvador (V), Troiano (V).

Arbitri: Biondo (Varese) e Genoni (Busto Arsizio)

Partenza super, poi il calo della ripresa. Una flessione che al Città di Falconara è costata la vittoria. Perché fino all’intervallo nessuno ci avrebbe scommesso su un ritorno in partita del Vip. Infatti, pronti, via ed ecco l’uno-due micidiale con Boutimah ed Elpidio. Ma dopo il rientro negli spogliatoi le ragazze di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, spingono sull’acceleratore e pareggiano con Salvador e Troiano. Un punto che muove la classifica per la squadra di coach Domenichetti.