CALCIO A 5 femminile serie b. Prova ‘Capitale’ per le ragazze del Prato

La squadra femminile del Prato Calcio a 5 riprende il proprio cammino nel campionato di serie B dopo il rinvio della partita del turno precedente che avrebbe dovuto disputarsi al Pala Kobilica. Le biancazzurre ripartono con una trasferta: oggi (inizio alle 17.30) saranno infatti ospiti dell’Eventi Futsal di Roma. Al Pala Levante la squadra allenata da Nicola Giannattasio andrà a caccia della sua prima vittoria. Nelle precedenti tre gare disputate, fra l’altro sempre in trasferta (a causa del rinvio del match della scorsa giornata, il Prato Calcio a 5 non ha avuto ancora modo in questa stagione di giocare una gara casalinga), sono arrivati infatti due pareggi e una sconfitta.

Questa è la classifica del girone B della serie B femminile: C5 Roma 12 punti; Perugia 10; Shardana 9; Real Gryphus e Cus Pisa 7; Nuova Comauto Pistoia 6; Littoriana 5; Arzachena 4; Eventi Futsal 3; Prato Calcio a 5 2; Virtus Ciampino 0; Vis Fondi -1. Intanto il recupero del derby con la Nuova Comauto Pistoia è stato ulteriormente rinviato e si giocherà il 6 dicembre alle ore 19 al Pala Kobilica.

M. M.