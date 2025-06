Calcio a 5, Gagliole chiede il ripescaggio nel torneo di serie B

L’asd Gagliole C5 chiede il ripescaggio in serie B. "Dopo una stagione entusiasmante, che ci ha proclamato vincitori per la seconda volta consecutiva della Coppa Marche di categoria – spiega il diesse Roberto Paoloni (foto) –, che ci ha visto chiudere al secondo posto il nostro primo campionato di C1 e, avendo vinto i playoff regionali che ci hanno garantito la partecipazione alle fasi nazionali, la dirigenza dell’asd Gagliole C5 ha deciso di intraprendere le procedure necessarie per fare richiesta di "ripescaggio" alla Figc per ottenere la possibilità di partecipare al campionato nazionale di serie B di calcio a 5. La nostra richiesta è stata possibile grazie ai meriti sportivi ottenuti nella scorsa stagione e questo ci rende orgogliosi e fiduciosi. Ci auguriamo che il nostro sforzo possa essere letto anche come una voglia di riscatto per tutto un territorio colpito dalla tragedia del terremoto dove un piccolo borgo all’interno di un territorio più ampio che lo sostiene potrà confrontarsi per la prima volta in panorami sportivi di alto livello nazionale".