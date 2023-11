Calcio a 5: Il bagnolo ne rifila 6 al levante, la real fa 7-7 a campi bisenzio. L’OR batte il Lucrezia e si porta a tre punti dal secondo posto OR Reggio Emilia vince 5-2 contro Buldog Lucrezia, mentre Bagnolo Calcio a 5 supera 6-2 Levante Futsal e Real Casalgrandese pareggia 7-7 con Arpi Nova. OR Reggio Emilia si conferma seconda in classifica a 3 punti dal primo posto.