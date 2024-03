Calcio a 5. Il Futsal Prato torna a vincere. Balestri mattatore del match

Rispettate le consegne. Contro il fanalino di coda della classifica, l’Italgronda Futsal Prato è tornata alla vittoria mantenendo in solitaria la seconda posizione. Contro il Sant’Agata al Pala Keynes è finita con un perentorio 6-3 che rilancia la squadra di Massimo Zudetich, che mancava all’appuntamento con i tre punti dal 10 febbraio scorso, quando aveva battuto la capolista Futsal Pontedera. Le distanze dalla vetta, però, nonostante il successo, non sono cambiate: i pisani restano a + 8 dopo aver battuto la Sangiovannese 4-3. Invariato il distacco nei confronti della terza della classe, la Mattagnanese, che resta a – 3 dopo che nella diciottesima giornata ha vinto 5-2 il match con la Vigor Fucecchio. Tornando alla partita con il Sant’Agata, mattatore di giornate è stato Balestri, che ha segnato quattro reti; lo score è stato completato da El Gallaf e Patetta, autori di un gol a testa. Il tecnico Zudetich ha schierato questa formazione: Laino, Venturi, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Pelagatti, Montorzi, Di Maria. La classifica del girone C di serie B maschile: Futsal Pontedera 42 punti; Italgronda Futsal Prato 34; Mattagnanese 31; Bagnolo e Boca Livorno 29; Real Casalgrandese 27; Sangiovannese 25; Balca Poggese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 22; Vigor Fucecchio 16; Levante 15; Sant’Agata 8. Sabato i pratesi saranno impegnati nel derbissimo con l’Arpi Nova Campi Bisenzio.

M.M.