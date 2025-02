CALCIO A 5. Il Montebianco alla prova Imolese

Montebianco Prato Calcio a 5 alla ricerca del bis contro l’Imolese, che i biancazzurri di Pullerà ricevono al Pala Kobilica reduci dal ritorno alla vittoria ottenuto sabato scorso sul campo del Futsal Pontedera. I tre punti sono fondamentali per la permanenza di bomber Berti e compagni nelle posizioni di vertice della classifica ed in particolare per difendere il terzo posto appena riconquistato dall’assalto di Atlante Grosseto e Buldog Lucrezia. L’Imolese è un avversario da prendere con le molle: in classifica si trova attardato di 7 lunghezze rispetto ai biancazzurri che all’andata furono sconfitti di misura (4-5). Per questa partita (ore) 16, il tecnico Pullerà ritroverà l’argentino Nieto, reduce da un turno di squalifica, ma non potrà avere il portiere titolare Menichella. Al suo posto giocherà il veterano Nicola Giannattasio. La classifica del girone B della serie A2: Real Fabrica 34 punti; Futsal Russi 27; Montebianco Prato Calcio a 5 e Atlante Grosseto 24; Buldog Lucrezia 22; Grifoni 18; Imolese 17; New Real Rieti 16; Kappabi Potenza Picena 10; Audax Senigallia e Futsal Pontedera 7.

Massimiliano Martini