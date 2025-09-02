CALCIO A 5. Il Versilia in Serie B e il Family Service Viareggio in C2 hanno fatto grandi acquisti

Nel panorama del futsal (il calcio a 5 indoor) si presentano ai nastri di partenza delle rispettive stagioni 2025/2026 particolarmente agguerrite e ambiziose il Versilia in Serie B nazionale ed il Family Service Viareggio in Serie C2. Entrambe hanno fatto presentazioni in grande stile davanti ai propri tifosi.

Qui Versilia. La principale società versiliese del calcio a cinque, forte anche di un settore giovanile importante e costruito nel tempo dalla visione del "deus ex machina" Matteo Paperini... che ora ha aperto anche una sezione interna dedicata al calcio a 11 al campo di Bicchio preso in gestione insieme ai Tigers, dopo la prima storica stagione in Serie B vuole consolidarsi in questo bel campionato nazionale. Per farlo è pronta a riabbracciare il bomber Giorgio Tintori, reduce da un grave infortunio che di fatto gli ha precluso tutta la scorsa annata. E sul mercato la squadra capitanata dal portierone Gabriele ’Tyson’ D’Onofrio (da 10 anni al Versilia) ha puntato forte sull’innesto di Gaetano Mangione, universale di grandissima esperienza e talento che vanta 276 presenze e 193 gol tra Serie B, A2 e C1 calcando i campi più prestigiosi del futsal toscano e nazionale. E poi ci sono i tanti giovani fatti in casa che il Versilia, ora allenato da Simone Vasarelli (promosso dall’Under 19), è sempre pronto a lanciare nel suo Pardini Sporting Center a Lido.

Qui Family Service. La squadra viareggina della famiglia Roggio si è trasferita al Palazzetto dello Sport di Viareggio e non ha badato a spese sul mercato ingaggiando i super "top" brasiliani Leo Storti e Giorgio Rafael.