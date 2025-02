Calcio a 5. In A2, la Kappabi pareggia con Grosseto

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le formazioni più importanti nella scala gerarchica del futsal maceratese. A pareggiare è stata in A2 la Kappabi Potenza Picena che ha impattato 4-4 con Atlante Grosseto. Può sembrare paradossale, ma forse il risultato ha scontentato entrambe perché i padroni di casa erano avanti addirittura 3-0 e poi si sono ritrovati sotto 3-4... Un “pazzo“ punto che fa muovere poco la classifica, quando è stata giocata la 17ª giornata e sono 5 i turni rimasti. Nel girone B i giallorossi sono terz’ultimi con 11 punti e hanno una lunghezza di margine su Audax Sant’Angelo e Futsal Pontedera (ne retrocede una diretta, più una che va ai playout). Sabato ci sarà proprio la trasferta a Pontedera, forse determinante.

Anche in serie B c’è stata la 17ª giornata e Recanati ha ottenuto il secondo successo di fila espugnando 2-5 Montegranaro. Un blitz meritato, visto che i leopardiani erano avanti 1-2 all’intervallo e poi 1-4. Stop invece per il Cus Macerata che tra le mura amiche è stato superato 2-4 da Jesi. Sotto 0-2 i cussini hanno recuperato fino al 2-2, quindi hanno pagato care due disattenzioni su palla inattiva. Gli universitari che volavano, dopo il turno di riposo sono incappati in 3 turni senza gioie e ora si sono ravvicinati alla zona a rischio (la classifica resta cortissima). In dettaglio Recanati è sesta a 22 punti, 2 dai playoff, mentre il Cus ottavo a 20, + 1 sui playout.

Andrea Scoppa