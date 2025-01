Calcio a 5. In A2 sconfitta la Kappabi Potenza Picena

Il primo turno del 2025 per il futsal nazionale è coinciso con l’ultima giornata di andata. In A2 la Kappabi Potenza Picena è giunta al giro di boa cadendo al PalaPrincipi 1-4 contro Grifoni. Gli umbri di Spello, già giustizieri di Recanati nella Coppa della Divisione, hanno lasciato ferite anche stavolta, in questo caso rimontando dopo essere andati in svantaggio (Belleggia). Uno stop che non ci voleva per la Kappabi dei nuovi acquisti Belkaid, Della Costanza e D’Ambrosio, perché Grifoni era più dietro ed ha così effettuato il sorpasso. Potenza Picena chiude l’andata al terz’ultimo posto con 10 punti. L’unica nota lieta del weekend in B, grazie al Cus Macerata che ha vinto il derby 6-3 sul Cus Ancona. Niente da fare per Recanati superata 5-2 a Jesi. I leopardiani sono quarti con 16 punti, ora hanno il Cus staccato di un punto.

Andrea Scoppa