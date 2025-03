Calcio a 5. In A2 successo di Potenza Picena, in B vittoria di Recanati e il Cus Macerata è ko

Il ruggito di Potenza Picena di mister Sapinho (foto). Il primo fine settimana di marzo nel girone B di A2 di calcio a5 ha visto la Kappabi centrare una vittoria d’oro in Toscana, violando Pontedera nella delicata sfida salvezza. La 18ª giornata infatti poneva di fronte due compagini che navigano nei bassifondi e i potentini sono riusciti a fare il blitz 2-6 nonostante siano finiti sotto 1-0. Le reti di Belleggia, doppietta, di Sabatinelli, Giacomelli, Tognetti e Pizzo hanno regalato ai giallorossi la gioia della vittoria dopo sei tentativi a vuoto e soprattutto, ed è questo l’aspetto molto importante, hanno permesso di staccare una rivale diretta. Quando rimangono da disputare ancora quattro turni, i giallorossi sono terz’ultimi con 14 punti e al momento sarebbero salvi, mentre Audax e Pontedera, rimaste a 10, si contendono playout e retrocessione.

Parità di giornate anche nella serie cadetta. Nel girone D della B, comoda e larga affermazione per Recanati che ha strapazzato 8-0 gli abruzzesi del Real Dem, nobile decaduta fanalino di coda del raggruppamento. Per i leopardiani doppiette di Gonzalez e Maione, a segno anche Affede, Cassisi, Taffi e Trischitta.

Niente scherzo di Carnevale invece per il Cus Macerata che a Faenza non è riuscito a resistere alla forza d’urto della formazione capolista. L’incontro, che alla vigilia si presentava molto complicato, è terminato 4-1 e adesso la situazione degli universitari si è fatta effettivamente difficile. Mentre Recanati si è riportato in zona playoff, quinto, il Cus Macerata invece è scivolato in nona posizione e attualmente farebbe i playout.

Andrea Scoppa