Calcio a 5. In A2 disco rosso per la Kappabi Potenza Picena. In B pareggia il Cus Macerata, battuta Recanati

Fine settimana nero per le formazioni maceratesi del futsal che militano nei campionati nazionali. Tutte e tre sono rimaste a secco di successi e in due casi sono maturate sconfitte impreviste alla vigilia. Non era mai accaduto finora. In A2 continua ad essere brutto il 2024 per la Kappabi Potenza Picena, dopo la sconfitta di Reggio Emilia i giallorossi hanno aperto il girone di ritorno cadendo 4-2 a Fabrica di Roma contro il Real Fabrica. Evidentemente il cambio in panchina sta dando i frutti sperati ai capitolini che si presentavano terz’ultimi. I potentini avevano iniziato bene con la rete di Belleggia, ma poi sono finiti sotto 2-1 all’intervallo. Quindi 3-1, poi il guizzo di Di Iorio e infine il 4-2 subito rischiando il portiere di movimento. Secondo stop di fila, questo complice anche le assenze di Sgolastra e Carnevali, poi a 3’ dalla fine pure il rosso a Gomez. La formazione potentina resta comunque quinta in classifica e da applausi essendo neopromossa.

Nel campionato di serie B scivolone per Recanati che si è impantanata 3-2 a Fano contro un’Eta Beta a caccia di punti tranquillità. Lo stop lascia i leopardiani terzi ma raggiunti da Rieti. Infine pareggio emozionante, 3-3, per il Cus Macerata contro Sangiorgio. Un risultato che divide nelle valutazioni, perché da una parte c’è la gioia per il pari all’ultimo del solito Francesco Marangoni (foto), ma alla vigilia si credeva nella vittoria sfruttando l’impegno contro una rivale diretta. Il Cus è quart’ultimo e Sangiorgio terz’ultimo una lunghezza dietro.

Andrea Scoppa