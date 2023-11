Calcio a 5. In A2 la Kappabi ospita il Russi a Potenza Picena Kappabi Futsal Potenza Picena ospita il Russi nella terza giornata di serie A2 di calcio a5. Recanati e Cus Macerata giocano in serie B nazionale. Cus Macerata in casa e Universitari a Corinaldo.