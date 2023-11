Calcio a 5. In A2 Potenza Picena vince in trasferta. Battuto il Lucrezia

Ritorno al successo per il Kappabi Futsal Potenza Picena in A2 di calcio a5. I potentini neopromossi hanno violato 2-4 la tana della Bulldog Lucrezia nella 6ª giornata del girone B. L’affermazione segue quella di misura col Russi del terzo turno e per certi versi è storica perché la prima ottenuta in trasferta per i giallorossi. Tre punti utili per il morale oltre che per una classifica che vede la Kappabi piazzata al terzo posto. A Lucrezia i ragazzi del duo Nikinha-Moro sono andati sotto ed hanno pareggiato con Sgolastra, poi nella ripresa gol di Di Iorio e pareggio locale. Altro sorpasso a firma di Carnevali, quindi Luciani salva su Napoletano e immediato, punitivo e decisivo 2-4 siglato da Gomez. In B si è giocato l’unico incrocio provinciale: Cus Macerata-Recanati è terminata 3-3.

an. sc.