Calcio a 5. Italgronda-Arpi Nova super derby

Italgronda Futsal Prato in trasferta a… Prato per affrontare il più classico

dei derby, quello con l’Arpi Nova Campi Bisenzio che, dopo il danneggiamento del proprio campo di gioco a seguito dei disastri meteo del novembre scorso, ha eletto il Pala Kobilica come impianto di casa. Ed è qui, dunque, che oggi alle 15.30 andrà in scena questo atteso confronto, nel quale la squadra allenata da Massimo Zudetich, seconda in classifica, dovrà dare un seguito al successo ritrovato nel turno precedente battendo il Sant’Agata nel suo Pala Keynes.

Il resto del programma della

giornata: Vigor Fucecchio-Levante,

Boca Livorno-Sant’Agata, Sangiovannese-Real Casalgrandese, Bagnolo-Futsal Pontedera, Balca Poggese-Mattagnanese. E questa

è la classifica: Futsal Pontedera 42 punti; Italgronda Futsal Prato 34; Mattagnanese 31; Bagnolo e Boca Livorno 29; Real Casalgrandese 27; Sangiovannese 25; Balca Poggese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 22; Vigor Fucecchio 16; Levante 15; Sant’Agata 8.