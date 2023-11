Calcio a 5. Italservice a caccia del riscatto. Oggi in campo con Pomezia

Si torna a giocare davanti al pubblico amico. L’Italservice oggi alle 20,30 ospita al PalaMegabox la Fortitudo Pomezia. Finora i biancorossi hanno vinto solo in casa. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate in trasferta, c’è grande voglia di riscatto: "Ci tengo subito a precisare che giocatori e staff nutrono della nostra massima fiducia – esordisce il direttore del club Nicola Munzi (foto) -. Siamo partiti con un nuovo progetto tecnico, l’organico è stato fortemente rinnovato ed è piuttosto presto per tracciare una linea. Siamo solo all’inizio di un campionato veramente equilibrato, lo testimoniano i risultati dei primi tre weekend. E’ altrettanto vero che la gara di oggi ì è stimolante, loro sono imbattuti, sono partiti bene ma noi vogliamo dimostrare il nostro valore". Non manca un riferimento alle due sconfitte: "Analizzerei i passi falsi in modo differente. A Eboli la gara è stata equilibrata, gli episodi sono girati a nostro sfavore, mi riferisco a quelli prettamente tecnici e ad alcuni arbitrali. Con la Came Dosson i nostri avversari hanno meritato la vittoria, ma non ci sono da fare particolari drammi. Vogliamo rialzarci stasera davanti al nostro pubblico che non vediamo l’ora di riabbracciare dopo diverse settimane. La classifica può mutare ogni weekend, è cortissima". b.t.