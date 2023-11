Calcio a 5, Italservice a Ciampino alle 15 con la carica di coach Scarpitti. "Il gruppo c’è e si può crescere»

L’imperativo è tornare alla vittoria. L’Italservice oggi alle 15 è di scena a Ciampino contro una squadra in forma. Infatti nell’ultimo turno ha battuto i campioni d’Italia in carica della Feldi Eboli. Ma i biancorossi in settimana si sono allenati bene. I presupposti per firmare una prestazione importante ci sono tutti. Anche se il campo dei laziali non è dei migliori come racconta mister Fausto Scarpitti: "Il parquet, le misure del rettangolo di gioco non sono ideali. I padroni di casa sono abituati, noi no e questo sarà un ostacolo in più". Non solo. "Gli avversari di turno – contiua l’allenatore – si conoscono da tempo, noi abbiamo allestito questa estate una squadra nuova che ha bisogno di tempo per perfezionare i meccanismi". Ecco perché le insidie oggi sono parecchie. Ma il tecnico biancorosso ci tiene a precisare: "Io sono ottimista. Questo è un gruppo che non si tira mai indietro. Il campionato è ancora lungo, nulla è compromesso e abbiamo margini per crescere". Il team della presidente Simona Marinelli è attualmente undicesimo a due punti dalla griglia playoff. La partita di oggi sarà trasmessa in diretta streaming all’interno del sito futsaltv.it.

b.t.