Calcio a 5. Kappabi e Portorecanati, un patto tra società per valorizzare i giovani

"Tutti dovrebbero imparare il calcio giocando al futsal", ha detto Cristiano Ronaldo ricordando il suo passato nel calcio a 5. E proprio in questi giorni due importanti realtà del maceratese negli sport cugini hanno realizzato una nuova sinergia per far crescere i talenti del domani. La Kappabi Futsal Potenza Picena e il SS Portorecanati Asd hanno stipulato una intesa che vedrà le due società, con i rispettivi staff tecnici, lavorare con i più piccoli del Portorecanati per affinare fin da subito la loro tecnica e prepararli per il futuro nel futsal. Soprattutto in previsione del campionato primaverile di calcio a 5 organizzato dal Comitato Marche che vedrà la partecipazione di una squadra Pulcini e una Esordienti. Un primo importante step tra le due società. "Cercavamo da tempo una società con cui poter intraprendere un percorso di crescita – dice il presidente potentino Luciano de Luca – e dal mio punto di vista il calcio a 5 nasce dal calcio e per il futuro dei giovani è un importante passo". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Portorecanati Fausto Pigini: "L’importante è far fare sport ai giovani, l’allargamento al calcio a 5 era un’idea che avevamo da tempo".

Andrea Scoppa