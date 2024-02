Calcio a 5. La capolista Unicusano Ternana vince in casa della Kappabi Potenza Picena

KAPPABI

4

UNICUSANO FUTSAL TERNANA

8

KAPPABI FUTSAL : Luciani, Di Iorio, Nunzi, Giacomelli, Pizzo, Nikinha, Carnevali, Rossi, Gomez, Belleggia, Sgolastra, Babucci, Sbacco All. Moro.

UNICUSANO FUTSAL TERNANA: Fagotti, Cesar, Almadori, Giardini, Jodas, Venarubea, Maurelli, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti All. Pellegrini.

Arbitri: Cristea di Albano Laziale e Giaquinto di Ostia Lido.

Reti: 2’ Jodas, 4’ Gomez (rig), 6’ Fanelli, 12’ Jodas, 15’ Romagnoli, 18’ Jodas // 1’ st Gomez, 2’ st De Michelis, 8’ st Jodas, 15’ st Giardini, 17’ st Pizzo, 18’ st Gomez.

La Kappabi Potenza Picena è battuta 4-8 contro l’Unicusano Ternana. I potentini non riescono ad arginare il passo della leader. L’equilibrio dura poco perché gli umbri sono cinici e bravi a capitalizzare le occasioni chiudendo 1-5 il primo tempo. Nella ripresa i locali cercano di rifarsi sotto, ma gli ospiti allungano quando nel finale la Kappabi Futsal Potenza Picena con Pizzo e Gomez si porta sul 4-8 ma ormai è tardi. All’inizio del match c’è stata la consegna della Coppa per la conquista, nella passata stagione, dell’accesso al campionato di A2 da parte di Andrea Farabini, delegato della Divisione Calcio a 5. "Una bella emozione, ringrazio – dice il presidente Luciano De Luca – i dirigenti, compresi anche chi non ne fa più parte, con cui abbiamo lavorato per aver ottenuto il prestigioso traguardo".