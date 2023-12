Calcio a 5. La Kappabi Potenza Picena va a tutto gas. Adesso la squadra è al secondo posto nell’A2

È davvero un Kappabi Potenza Picena settebellezze quello che sta facendo sfracelli nella A2 di calcio a5. I giallorossi si stanno rivelando la matricola terribile della categoria dopo il quarto successo consecutivo nel girone B, maturato per 7-4 contro Atlante Grosseto. Curiosamente la terza affermazione di fila segnando sette reti, una vittoria che ha fatto balzare i ragazzi di mister Moro nientemeno che al secondo posto in classifica. I toscani hanno cercato di ribattere colpo su colpo, ma sono sempre stati dietro nel punteggio. "Non è stata una partita facile ma lo sapevamo – afferma il tecnico Giuseppe Moro – non a caso in settimana l’abbiamo preparata bene. Sapevamo che loro sono un’ottima squadra e siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo a mantenere una certa compattezza difensiva e a mantenere alto il ritmo nella fase offensiva".

Adesso il campionato riserverà un turno di riposo, stessa cosa in serie B dove nel fine settimana è arrivata un’altra vittoria per Recanati. I leopardiani hanno superato 7-5 Corinaldo ed hanno così mantenuto un brillante terzo posto nel girone D. Male invece il Cus Macerata che è caduto a Perugia. Contro il Gadtch 2000 è stato un vero tonfo perché gli universitari sono stati massacrati 14-3. Unica consolazione il fatto che le rivali di fondo classifica non abbiano preso il bottino pieno.

Andrea Scoppa