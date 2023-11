Calcio a 5. La Kappabi protesta per la gara a Terni

È stata giocata appena la quarta giornata di A2 di calcio a5, ma è già tempo delle polemiche. Il giorno dopo lo scoppiettante 5-5 tra Unicusano Futsal Ternana e Kappabi Potenza Picena, con le squadre che si sono continuamente riprese nel punteggio, il direttore sportivo potentino Simone Consolani si è sfogato. "Le immagini si commentano da sole – ha scritto sui canali social ufficiali del club - a 2’ dalla fine della gara Pizzo in ripartenza subisce due falli che non vengono fischiati dagli arbitri. Cadendo tocca con la mano la palla e gli viene fischiato il sesto fallo con conseguente tiro libero e su richiesta della panchina avversaria, che invade in modo palese il campo, subisce la seconda ammonizione, con conseguente espulsione. La mia – conclude – non è una protesta contro la Ternana".

an. sc.