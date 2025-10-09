Calcio a 5. La Timec strapazza il Remole. Primo successo per l’Atletico 2001

Seconda giornata e seconda vittoria per la Timec Prato nel campionato di serie C1 di calcio a cinque. La neopromossa continua nel suo cammino spedito e si piazza in vetta alla classifica a punteggio pieno in compagnia di Midland, Five to Five e San Giovanni. Al proprio esordio casalingo la squadra allenata da Cristian Bini Conti (foto) ha vinto per 5-2 contro il Remole grazie alle doppiette di Troja e Grilli ed al gol di Bentivoglio.

Primo successo stagionale anche per l’altra pratese, l’Atletico 2001, che a sua volta giocava per la prima volta davanti al pubblico amico. La squadra allenata da Vitale ha battuto 2-1 il Città di Massa grazie alle reti di Pecchioli e De Maio ed è salita a quota tre punti in classifica. Nella terza giornata l’Atletico 2001 giocherà ancora in casa contro il San Giovanni mentre la Timec farà visita alla Futsal Sangiovannese.

In questo week end prenderà il via anche il campionato di serie C2 con ai nastri di partenza tre squadre pratesi, inserite nel girone B. L’unica a giocare in casa sarà il San Giusto, che affronterà il Cortenuova; il Fiordaliso Prato sarà ospite dello Spazzavento mentre l’Academy del Montebianco Prato Calcio a 5 scenderà in campo in trasferta contro la Larcianese. Le tre pratesi hanno scaldato nel frattempo i motori in Coppa Toscana e nel triangolare di qualificazione si è imposto il Fiordaliso.

Massimiliano Martini