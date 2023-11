Calcio a 5. La Vigor acciuffa il pareggio. Atletico Fucecchio travolgente

Secondo pari di fila per la Vigor Fucecchio nel girone C di Serie B. Al termine di una gara rocambolesca e divertente, il team di Poli ha infatti impattato 6-6 in casa con la Mattagnanese. Sotto 3-5 all’intervallo, nella ripresa i fucecchiesi trovano prima il 5-5 e poi il 6-6, cogliendo un clamoroso palo a porta vuota a pochi secondi dalla fine che sarebbe significato la vittoria. Ora Grancioli e soci sono attesi dalla trasferta di sabato alle 17 a Campo Ligure per affrontare il Levante Futsal: vero e proprio scontro salvezza visto che con 7 punti i padroni di casa inseguono la Vigor ad una sola lunghezza di distanza. In Serie C2, invece, pronto riscatto della capolista Atletico Fucecchio dopo il ko interno nello scontro al vertice contro il Timec Prato. Sul campo del Chiesanuova finisce addirittura 11-0 con poker di Zito, tripletta di Gianmarco Magini, doppietta di Frediani e gol di Cripezzi e Lorenzo Magini. Passati pure agli ottavi di Coppa Toscana, grazie al 7-3 di Monsummano (doppietta di Bindi e centri di Cripezzi, D’Alcamo, Frediani, Moriani e Gianmarco Magini), domani sera alle 21.30 all’impianto Aca di Fucecchio i biancorossi si ritufferanno in campionato ospitando La Querce. Doppia sconfitta invece per il Limite e Capraia, battuto 7-9 in casa dal No Sense Prato in campionato (per i giallorossi doppiette di Calugi e Nesi e gol di Cinotti, Massara e Matteini) e 3-2 a Firenze dal Lebowski (a segno Magazzini e Ruffo) in Coppa Toscana, dove è stato eliminato. Domani sera alle 22 alla Tensotruttura Le fornaci di Pistoia, sfida all’Olimpia Pistoiese.