CALCIO A 5. L’Italgronda a casa del fanalino di coda

Occasione ghiotta per l’Italgronda Futsal Prato, che oggi se la deve vedere con il fanalino di coda della classifica. La Futsal Sangiovannese fino a questo momento è stata capace di conquistare solo tre punti (frutto di una sola vittoria e ben 13 sconfitte) e per la squadra di Busato e Calamai si tratta proprio dell’avversario migliore per riscattarsi dopo il pesante 1-6 casalingo subito nel turno precedente ad opera del rivale di sempre Arpi Nova Campi Bisenzio.

L’unica incertezza deriva dal fatto che questo derby deve essere disputato sul campo del valdarnesi (inizio alle ore 15) ma ad ogni buon conto alla vigilia questa appare come una partita che Balestri e compagni non possono fallire se vogliono rimanere agganciati alla zona playoff, ora distante quattro punti.

La classifica del girone C della serie B: X Martiri Ferrara 32 punti; Villafontana 30; Boca Livorno, Mattagnanese e Balca Poggese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 21; Italgronda Futsal Prato 20; Bagnolo e Real Casalgrandese 18; Futsal Torrita e Versilia 15; Futsal Sangiovannese 3.

Massimiliano Martini