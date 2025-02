Calcio a 5. L’Italgronda a caccia del tris. La sfida sul campo del Bagnolo

L’Italgronda Futsal Prato va a caccia del tris sul campo degli emiliani del Futsal Bagnolo. L’obiettivo non è solo quello di allungare la serie di vittorie ma di farlo al cospetto di un concorrente diretto per i playoff. Dopo l’ultimo turno di campionato, chiuso con il successo nel derby con la Mattagnanese, la squadra di Calamai e Busato è risalita al quinto posto, ricollocandosi in piena zona promozione. Il Bagnolo, che è il secondo miglior attacco del raggruppamento con 71 reti messe a segno finora (contro i 59 gol complessivi dell’Italgronda), però è piazzato poco più indietro, a sole due lunghezze di distacco, ed oggi ha la possibilità di operare il sorpasso. Per questo i pratesi dovranno cercare di dare il meglio, confortati anche dal fatto che ritrovano dopo lo stop per squalifica tre giocatori di peso come Laino, D’Amico e Piccirilli. Il match avrà inizio alle ore 16. Queste le altre partite in programma nella diciassettesima giornata: Sangiovannese-Real Casalgrandese, Villafontana-Futsal Torrita, Mattagnanese-Versilia, Arpi Nova Campi Bisenzio-Balca Poggese, Boca Livorno-X Martiri Ferrara. La classifica della serie B girone C: X Martiri Ferrara 38 punti; Polisportiva Villafontana 30; Boca Livorno e Balca Poggese 27; Italgronda Futsal Prato 26; Mattagnanese e Bagnolo 24; Arpi Nova Campi Bisenzio, Real Casalgrandese e Versilia 21; Futsal Torrita 18; Sangiovannese 3. Massimiliano Martini