Calcio a 5. L’OR chiude al secondo posto. Shqiponja, sfuma la promozione in C1

Un punto serviva all’OR Reggio Emilia per chiudere al secondo posto la regular season di Serie A2 ed un punto è arrivato. La formazione granata impatta 4-4 a Potenza Picena (29) contro la quinta della classe e chiude così una mini serie di due sconfitte consecutive, mettendo nel mirino i playoff: sotto 2-0 ad inizio gara, sono Valtin Halitjaha ed il baby Mereu a firmare le reti del 3-2 con cui si va negli spogliatoi a metà gara; Ruggiero e Canale completano la rimonta mettendo a segno il sorpasso, ma nel finale i marchigiani trovano il pari con Carnevali.

In Serie B la Real Casalgrandese (36) supera 5-4 in casa il Balca Poggese (30) e centra la quinta piazza, qualificandosi ai playoff promozione: a trascinare i rosso-blu è la doppietta di Vasquez. Mastica amaro il Bagnolo calcio a 5 (35), che chiude sesto ad una sola lunghezza dalla post season: alla squadra di Barozzi, che comunque chiude a testa alta, non basta il 5-2 esterno sul campo del fanalino di coda Sant’Agata (11).

In Serie C2 non basta una prestazione coriacea al Futsal Shqiponja per aggiudicarsi la finale promozione: al PalaCorticella di Bologna i ragazzi di mister Valletta lottano alla pari col Fossolo 76, che tuttavia la spunta nel finale col punteggio di 3-2.