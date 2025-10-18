Calcio a 5. L’OR deve stare attenta alla trappola Rovereto. Bagnolo, esordio in casa

Appuntamento casalingo per l’OR (4), in campo alle 17 all’Arena Sport nella quarta giornata di Serie A2 Elite. Non tragga in inganno, però, la classifica di Rovereto (1), fanalino di coda del torneo: i trentini hanno un organico da alta classifica, ma sono partiti col freno a mano tirato. La speranza di mister Margini è quella di recuperare gli infortunati, Aieta (foto) su tutti, per riscattare la sconfitta di Cesena e ritornare a sorridere.

In Serie B gioca davanti al pubblico amico il Bagnolo (1): dopo il pari conquistato sul campo del Versilia nel turno d’esordio, i gialloneri affrontano alle 16 l’Arpi Nova (1) con l’obiettivo di portare a casa la prima vittoria.

In C1 il Futsal Shqiponja (7), quinto, fa visita al Gatteo (8); trasferta a Forlì (10), con la capolista, per una Real Casalgrandese (3) reduce dal primo hurrà stagionale, mentre il Guastalla (3) attende al PalaChiarelli il Ponte Rodoni. Posticipata a martedì, alle 20,30, Original Celtic Bhoys (9)-Due G Futsal Parma (6).

In C2, coi Phoenix Cavriago (6) a riposo, impegni interni per le due matricole reggiane: al PalaPietri, alle 15, la Virtus Correggio (3) riceve il Team Nonantola (6), mentre alla stessa ora il Fusal Santilio (3) ospita il Futsal Sassuolo (6).