Calcio a 5. L’OR pareggia in extremis

Pari in extremis per l’OR (43), che paga le fatiche infrasettimanali di Coppa Italia: 3-3 ad Asti con l’Orange Futsal (23). Sotto di 2 reti nel primo tempo, i granata pareggiano con Fation Halitjaha e Ruggiero, ma a inizio ripresa sono di nuovo sotto: a 2 secondi dalla sirena è ancora Fation Halitjaha a insaccare per il definitivo pari, che interrompe la striscia di 6 hurrà di fila.

In Serie B il Bagnolo (30) consolida il terzo posto grazie al 6-1 sul campo del Versilia (24): sugli scudi Avino e Conti, autori di una doppietta, Muto e Pittella. Rimane terzultima la Real Casalgrandese (22), che fa 3-3 in casa con la Mattagnanese (25) e fallisce una ghiotta occasione per uscire dalla zona playout: le reti di Gallina (2) e Cellurale.

In C1 il Futsal Shqiponja (28) vince 8-3 in casa sul Sassuolo (4), con tris di Kabashi; prosegue il momento no del Futsal Guastalla (22), battuto 3-2 in casa dal Ponte Rodoni (22).