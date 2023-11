Calcio a 5. L’OR supera la Ternana, niente da fare per la Real. Sorride il Bagnolo

Seconda vittoria stagionale per l’OR (7), che supera 3-2 in casa l’Unicusano Futsal Ternana (10) nella quinta giornata di A2. Privi dello squalificato Mazzariol, i reggiani passano con Arduini dopo nemmeno 1’, subisce il pari di Da Costa, ma nella ripresa una splendida punizione di Ruggiero vale il 2-1; gli umbri impattano nuovamente con Romagnoli, ma nulla possono sulla splendida azione corale che porta il già citato Ruggiero a servire Edinho che mette a segno il gol da 3 punti. Gli uomini di Margini salgono a -3 dal secondo posto, occupato dai rivali di giornata e dal BFC 1909, che affronteranno in trasferta sabato prossimo. In Serie B la Real Casalgrandese (4) lotta ma non riesce a strappar punti sul campo della capolista Futsal Prato (10), che si impone 5-4 nonostante il tris del pivot rosso-blu Ben Saad, in rete insieme a Checa; sorride, invece, il Bagnolo (6), che conquista la seconda vittoria stagionale grazie al 6-4 nella sfida tutta emiliana col Balca Poggese (6) grazie alla tripletta di Muto; le altre reti dei giallo-neri sono di Maretti, Abrnor Halitjaha e Pittella.

In C2 il derby vede l’affermazione esterna del Futsal Shqiponja Guastalla (19), che si impone 3-2 sull’ex capolista Futsal Guastalla (18), privata della vetta a vantaggio dei modenesi della Pro Patria San Felice. Per i padroni di casa le reti portano la firma di Verona e Corso, a far sorridere gli ospiti sono Geraci, Zojzi e Sula.

d.r.