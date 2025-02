Calcio a 5, maceratesi ko. Un turno a tinte nere

Il secondo fine settimana di febbraio ha prodotto l’epilogo peggiore possibile per le formazioni del futsal maceratese militanti nei campionati nazionali: tris di sconfitte. In serie A2 la Kappabi Futsal Potenza Picena aveva un impegno proibitivo e nel viterbese, contro la capolista Real Fabrica, è caduta nettamente 8-1. Senza Pizzo e appunto contro la squadra più forte del girone B, i potentini proprio non potevano fare di meglio. Non ci voleva semmai il blitz del Pontedera a Lucrezia, perché ora la situazione di classifica è peggiorata e vede i giallorossi raggiunti al penultimo posto proprio dai toscani. Il campionato si ferma e sarà una pausa lunga per la Kappabi.

A proposito di soste, ha fatto evidentemente male al Cus Macerata doversi fermare per il turno di riposo. Gli universitari infatti erano la compagine più in forma del girone D in serie B grazie a sei risultati utili consecutivi e invece al ritorno in campo sono stati trafitti 2-4 dal Città di Chieti. Poker ma con annesso stop anche per Recanati che è stata stesa 4-1 dall’ Eta Beta. La graduatoria, peraltro cortissima, fa sì che il Cus con i suoi 19 punti sia a 2 lunghezze dai playoff ma anche a +3 sui playout, aperti proprio dal Recanati terz’ultimo.

Andrea Scoppa