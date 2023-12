CalcIO A 5 (maschile e femminile). Il Versilia e l’Atletico Viareggio donne si confermano in testa alle loro classifiche

Serie C1. Dopo l’1-1 nel recupero contro il Città di Massa C5, con il centro di Bonelli, il Versilia C5 supera anche l’ostacolo Alberino per 7-3, con i centri di Pitondo 2, Tintori 2, Ussi, Gambino e Gennai, e si conferma leader della classifica. “Grande prestazione - sottolinea Matteo Paperini - e siamo anche felici per l’esordio in porta del 15enne Michele Vitali”.

Classifica: Versilia 32; Monsummano 30; Futsal Torrita e Città di Massa 25; Alberino 21; San Giovanni e Sporting Tau 19; Ibs Le Crete 15; Virtus Poggibonsi 14; La 10 Soccer 11; Chiesanuova 9; Verag, Firenze e Five to Five 8; Gf Rione 6.

Giovanili. I Primi Calci fanno 4-4 contro Prato (Pedonese, Falaschi, Bernardini e Bozzo), mentre l’Under 11 si impone 7-5 (Zuppardi 3, Corfini 2, Pellegrini, Menichini). L’Under 19 perde 6-2 contro Midland (Neri e Lippi) mentre l’Under 15 batte lo Scintilla 4-1 (Barsanti 3, Selis).

Serie C2. Il Futsal Viareggio batte 4-3 il Montalbano Cecina mentre cade male il Massarosa contro la capolista Futsal Lucchese 0-6. “Stavolta ci sono stati superiori” ammette Matteo Panconi. In Coppa Italia infatti, con un pirotecnico 4-4 timbrato Tonelli 3-Polloni, i versiliesi avevano sbattuto fuori proprio la capolista. Male anche l’Atletico Viareggio che perde 11-4 contro SecurJob. Vana la tripletta di Manfredini e il singolo di Lembo. “Loro correvano di più” riconosce lo stesso Sonny Manfredini.

Classifica: Futsal Lucchese 28; San Frediano 27; Futsal Viareggio 25; Cus Pisa 22; Massarosa, Futsal Massa e Margine Coperta 19; Montalbano Cecina 14; Toringhese 13; SecurJob 8; Atl. Viareggio 7; Scintilla e Giovani Granata 4; Elba 0.

Femminile. Altro successo per l’Atletico Viareggio che si conferma in vetta. Fossi, Lucarelli e Giubbolini per il 3-2 sulla Dinamo Florentia. “Successo meritato - assicura Guido Colonna -. Siamo sempre stati in vantaggio”.

Classifica: Atletico Viareggio 15; Firenze 12; Pantere 10; Worange Pistoia e Poggio a Caiano 9; San Giovanni 7; Florentia 5; Follonica Gavorrano 2; Santa Maria 0.

Sergio Iacopetti