Calcio a 5. Oggi l’Italservice in campo a Genzano L'Italservice gioca oggi alle 20:30 a Genzano di Roma per il turno infrasettimanale. Mister Scarpitti affronta una delle squadre migliori del campionato, senza Vavà squalificato. Un'altra partita impegnativa per la squadra dopo il pareggio casalingo con il Sala Consilina.