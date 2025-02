Calcio a 5 Opes. Real Boys e Vecchia Guardia non si fermano

Nel girone di Piazza Mercatale del campionato di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto la sfida si infiamma tra le due squadre in testa: Real Boys e Vecchia Guardia C5, entrambe a 28 punti. I primi dominano lo Shakhtar Sacra con un 6-0: a segno Cepele, Bali e Antonaccio, autore di un poker di reti. La Vecchia Guardia, invece, soffre ma riesce a imporsi 5-4 sul Gallotasaray. Questi ultimi vanno in gol con Durini e Sanzo (tripletta), mentre per la Vecchia Guardia segnano Gabrielli (tripletta), Manichi e Targetti.

L’ASD Bulls batte le Vecchie Glorie per 2-0 grazie alle reti di Borrani e Tramonti. Male il Vergè, travolto 8-0 dal Lesagora: protagonisti Penna (quattro gol), Aiello e Sale (doppietta per entrambi). Spettacolo tra Dinosauri e Masterfurios, con la partita che termina 7-3: per i primi segnano Allori (quattro reti), Calamai, Milani e Pigna, mentre per il Masterfurios vanno a segno De Luca, Pipola e Taoussi.

Il Real Madrink vince 5-4 contro la Zona Verde, che si aggrappa a uno straordinario poker di Canneti. Il Real Madrink, però, porta a casa i tre punti grazie ai gol di Brigandì, Kola (doppietta), Syla e Vela. In classifica, oltre alle già citate Real Boys e Vecchia Guardia C5 in vetta, segue il Real Madrink a quota 24 punti. Più indietro ci sono i Dinosauri (21), il Lesagora a 20 e l’Asd Bulls Calcio a 5 a 19, stesso punteggio del Gallotasaray. Poco più distanti le Vecchie Glorie con 17 punti e il Masterfurios con 15. Chiudono Il Vergè con 10 punti, lo Shakhtar Sacra a 7 e la Zona Verde a 4.