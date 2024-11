Calcio a 5: OR impegnata sul campo torinese del Fiano Plus. Scocca l’ora del derby La Real sfida Bagnolo Serie A2: OR Reggio Emilia punta alla vetta contro VDL Fiano Plus. Derby al PalaKeope in Serie B. Futsal Guastalla e Futsal Shqiponja in trasferta in Serie C1. Reggiane in lotta per il podio in Serie C2.