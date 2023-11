Calcio a 5. OR in casa col Lucrezia: vietato fallire . Sfida al vertice per il Real OR Reggio Emilia, Real Casalgrandese e Bagnolo Calcio a 5 cercano il riscatto in casa nelle partite di Serie A2, Under 19 e Serie B femminile. OR Reggio Emilia è capolista, Bagnolo cerca i playoff e Real Casalgrandese continuità. Bagnolo femminile in riposo.