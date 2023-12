Calcio a 5. OR, ora serve il salto di qualità

Impegno esterno per l’OR Reggio Emilia (10), in campo alle 17,30 nell’8ª di A2 contro l’History Roma 3Z (7). La formazione di Margini, reduce dal successo per 5-2 sul Buldog Lucrezia che le ha permesso di consolidare il quinto posto, vuole andare a caccia del salto di qualità, provando ad avvicinare le posizioni che contano, ma non deve sottovalutare il fattore campo: Roma, infatti, ha ottenuto 6 dei 7 punti che ha in graduatoria davanti al pubblico del Pala To Live. Le buone notizie sono rappresentate dal rientro di Guennounna dopo la squalifica, mentre si spera di riuscire a riavere in campo Mazzariol, out per un problema fisico nell’ultimo match.

In Serie B sfida al alta quota per Bagnolo (12), impegnato alle 15 sul campo della capolista Futsal Pontedera (15): la squadra di Barozzi, terza, affronta una avversaria difficile da perforare (solo 12 reti subite in 6 match) ma ha le carte in regola per sognare il colpaccio.

Alla stessa ora, al PalaKeope, tocca alla Real Casalgrandese (8): dopo il pari di Campi Bisenzio, la squadra di Checa ospita la Sangiovannese (9), che la precede di un punto.

Domani alle 17 occasione da non fallire per il Bagnolo (0) in B femminile: la trasferta di Pero col Villaguardia (1) vale doppio in chiave salvezza.